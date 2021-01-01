  1. الرئيسية
  2. الصحة

حال تلقي لقاح الجرعة الواحدة.. "خطوة مهمة" للحماية من كورونا

الخميس 14 أكتوبر 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حال تلقي لقاح الجرعة الواحدة.. "خطوة مهمة" للحماية من كورونا



وكالات / سما /

خلصت دراسة أميركية جديدة إلى أن متلقي لقاح "جونسون آند جونسون" يصبحون في وضع أفضل في حال تلقوا جرعة تعزيز من لقاحات أخرى مثل "فايزر" و"مودرنا".

ويتميز لقاح "جونسون آند جونسون" عن بقية اللقاحات بأنه يعطى على جرعة واحدة لا اثنتين.

وفحصت دراسة معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة حالات 450 شخصا بالغا، تلقوا اللقاحات المعتمدة في البلاد، ومن بينها لقاح "جونسون آند جونسون".

وكانت الغاية من الدراسة معرفة مزايا وعيوب استخدام جرعات التعزيز المختلفة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء.

وتم تقسيم المتطوعين في الدراسة إلى مجموعتين، الأولى تلقى أفرادها جرعة تعزيز إضافية من اللقاح الآخر، والثانية تلقى أفرادها جرعة تعزيز من لقاح آخر.

وعمل الباحثون على قياس مستويات الأجسام المضادة بعد أسبوعين و4 أسابيع من منح الجرعة المعززة.

ولاحظ الباحثون أن جرعة التعزيز عززت من الأجسام المضادة في الجسم، على أن جرعتي "فايزر ومودرنا" كانتا تعملان بشكل أفضل مقارنة بجرعة "جونسون آند جونسون".

وقالوا إنهم لم يرصدوا آي آثار جانبية مرتبطة بالجرعات الإضافية، كما لم تظهر أعراض جديدة على أجسام المشاركين.

وكتب الباحثون في الدراسة أن نتائج عملهم تظهر أن الجرعة التعزيزية ستؤدي إلى تحسين الاستجابة المناعية، بصرف النظر عن نوع اللقاح الأصلي.

وقالوا إن استراتيجية مزج اللقاحات يمكن أن تؤدي إلى تحسين الحماية المناعية التي توفرها اللقاحات بمفردها.

#لقاح #لقاح كورونا #فيروس كورونا #الجرعة #جونسون آند جونسون #لقاح فايزر #مودرنا #دراسة

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

"غزة الصغرى".. تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على تنامي المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين

تحرك أمريكي إسرائيلي إثر مخاوف من دخول أعضاء طائفة حريدية لإيران

"إسرائيل" تكشف النقاب عن تقنية "الرؤية عبر الجدران" في معرض باريس العسكري

سأزور تل أبيب قريبا.. بن زايد: "لا سلام بالمنطقة دون حوار بين إسرائيل والفلسطينيين"

الأخبار الرئيسية

p

السلطة الفلسطينية تعتقل موظفا كبيرا يعمل في الإدارة المدنية بحوزته ملفات حساسة

كحيل : محادثاتنا مع المصريين حول اعمار غزة إيجابية وهذا ما نخشاه ..

مصادر لـ"سما" : الرئيس عباس يرفض استبعاد حماس ويصر على حكومة ولو بها "الزهار" ..

أبو مرزوق : اتفقنا على إنشاء ثلاث مدن سكنية جديدة في قطاع غزة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية