تعرف على المتأهلين لكأس العالم 2022

وكالات / سما /

شهدت فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي, عدة مستجدات في موقف المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر من العام المقبل، فيما تنتهي مرحلة التصفيات في مختلف القارات في شهر يونيو المقبل.

نظام تصفيات المونديال

يضع كل اتحاد قاري بالاتفاق مع "الفيفا" نظام تصفيات خاص به، في ظل تباين عدد الأعضاء والمتأهلين للنهائيات في كل قارة.

وتملك أوروبا 13 مقعدا في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10 بالمرحلة الأولى من التصفيات، فيما يتبقى 3 مقاعد يتم حسمها عبر الملحق، الذي يشارك به أصحاب الوصافة بجانب فريقين من دوري الأمم الأوروبية.

وفي إفريقيا يشارك في المرحلة الثانية من التصفيات 40 منتخبا مقسمين على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، ويلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الأفريقية الخمسة في نهائيات المونديال.

في الوقت الحالي وصلت التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 إلى المرحلة الثالثة التي تتكون من مجموعتين في كل منهما 6 منتخبات، يتأهل منها البطل والوصيف، فيما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على بطاقة الملحق، حيث يتأهل الفائز لخوض ملحق آخر مع فريق من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

ويتنافس في المرحلة الحالية من تصفيات أمريكا الشمالية 8 منتخبات بمجموعة واحدة، يتأهل منها أصحاب المراكز الـ3 الأولى مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب صاحب المرتبة الرابعة بملحق بين القارات.

كذلك تضم مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المنتخبات الـ10 الأعضاء في الاتحاد القاري، ويتأهل منها أصحاب أول 4 مراكز، فيما ينافس صاحب المركز الخامس بملحق بين القارات.

وحتى الآن ضمنت 3 منتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، بداية بمنتخب قطر الذي تأهل بصفته صاحب الضيافة، ليشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

ومن أوروبا تأهل منتخب ألمانيا بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة، بفارق 8 نقاط عن نظيره الروماني في الوصافة، قبل جولتين من النهاية.

وبهذا ضمن منتخب "الماكينات"، بطل العالم 4 مرات، المشاركة للمرة الـ20 في تاريخه بنهائيات كأس العالم.

وبعد يوم واحد من تأهل ألمانيا، صعد منتخب الدنمارك في صدارة المجموعة السادسة برصيد 24 نقطة، بفارق 7 نقاط عن وصيفه منتخب اسكتلندا.

وستكون هذه هي المرة السادسة التي يشارك فيها المنتخب الدنماركي بنهائيات المونديال، علما أن أفضل إنجازاته هو الوصول إلى ربع نهائي نسخة 1998.