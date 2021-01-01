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بوتشيتينو يحذر ريال مدريد بسبب مبابي

الخميس 14 أكتوبر 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يحذر ريال مدريد بسبب مبابي



وكالات / سما /

وجه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تحذيراً لريال مدريد الإسباني الساعي لضم الفرنسي كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

ويتعنت مبابي مع إدارة باريس ويرفض التوقيع على عقد جديد ما يتيح له الرحيل مجاناً لريال مدريد بمجرد نهاية الموسم الجاري، بنهاية عقده مع إدارة البي إس جي.

وأكد بوتشيتينو في تصريحات لإذاعة كادينا كوبيه الإسبانية، مساء أمس الأربعاء، أن باريس سيفعل كل شيء بوسعه من أجل الحفاظ على مبابي في صفوفه بالسنوات المقبلة، في إشارة لعدم استسلام النادي لفكرة الاستغناء عن اللاعب.

وصرح مدرب باريس قائلاً “باريس سيفعل كل شيء ممكن للحفاظ على مبابي، كيليان سيتخذ القرار الذي عليه اتخاذه، ولكن سان جيرمان يمكنه تغيير رأيه وجعله يستمر مع الفريق”.

وعن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية 2021 قال” أرى أنها يجب أن تكون من نصيب ميسي، أقول هذا حتى لو لم أكن مدرباً له، وبعد ميسي يأتي روبرت ليفاندوفسكي ثم كريستيانو رونالدو”.

وعن إمكانية كون مبابي خليفة ميسي ورونالدو في الملاعب قال” إنه في نفس المستوى الآن، وسعيد بتواجده في باريس رفقة ميسي ونيمار، وأشعر برضا كبير للحصول على هذا الثلاثي”.

#ماوريسيو بوكيتينو #باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #ريال مدريد

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