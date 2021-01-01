  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يحسم موقفه من ضم إيرلينج هالاند

الخميس 14 أكتوبر 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحسم موقفه من ضم إيرلينج هالاند



وكالات / سما /

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من فكرة ضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أو انتداب الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

نائب الرئيس الاقتصادي في برشلونة، إدوارد روميو، أغلق الباب أمام فكرة وصول مبابي أو هالاند للبارسا في الموسم المقبل، خلال تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس الأربعاء.

وصرح روميو قائلاً “لن نكون قادرين على التعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم (على غرار مبابي وهالاند) في غضون عامين، الآن لدينا أولويات أخرى تكمن في تخفيض رواتب اللاعبين ورفع أسعارهم في السوق”.

وأضاف مفيداً ” بشأن علاقة برشلونة مع شركة نايكي، نحن نتحدث، إنها مثل أي علاقة، تمر بفترات جيدة وأخرى غير جيدة، ومع المفاوضات لن يكون هناك أي مشاكل”.

وبخصوص تأثير رحيل ليونيل ميسي عن الفريق من الناحية المالية قال” ما نعرفه هو ما ندخره، ومعرفة أن الدخل توقف بعض الشيء هو أمر معقد، وحتى الآن لم نلحظ توابع لعملية رحيله في المفاوضات مع الرعاة”.

#إيرلينج هالاند #برشلونة #بروسيا درتموند

الأكثر قراءة اليوم

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

"غزة الصغرى".. تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على تنامي المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين

قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً

تحرك أمريكي إسرائيلي إثر مخاوف من دخول أعضاء طائفة حريدية لإيران

سأزور تل أبيب قريبا.. بن زايد: "لا سلام بالمنطقة دون حوار بين إسرائيل والفلسطينيين"

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : الرئيس عباس يرفض استبعاد حماس ويصر على حكومة ولو بها "الزهار" ..

أبو مرزوق : اتفقنا على إنشاء ثلاث مدن سكنية جديدة في قطاع غزة

الصحة في غزة : تسجيل 6 وفيات و 578 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سرايا القدس

سرايا القدس: نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا ونحن على جهوزية كاملة ورهن الإشارة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية