برشلونة يحسم موقفه من ضم إيرلينج هالاند

وكالات / سما /

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه من فكرة ضم النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أو انتداب الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

نائب الرئيس الاقتصادي في برشلونة، إدوارد روميو، أغلق الباب أمام فكرة وصول مبابي أو هالاند للبارسا في الموسم المقبل، خلال تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس الأربعاء.

وصرح روميو قائلاً “لن نكون قادرين على التعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم (على غرار مبابي وهالاند) في غضون عامين، الآن لدينا أولويات أخرى تكمن في تخفيض رواتب اللاعبين ورفع أسعارهم في السوق”.

وأضاف مفيداً ” بشأن علاقة برشلونة مع شركة نايكي، نحن نتحدث، إنها مثل أي علاقة، تمر بفترات جيدة وأخرى غير جيدة، ومع المفاوضات لن يكون هناك أي مشاكل”.

وبخصوص تأثير رحيل ليونيل ميسي عن الفريق من الناحية المالية قال” ما نعرفه هو ما ندخره، ومعرفة أن الدخل توقف بعض الشيء هو أمر معقد، وحتى الآن لم نلحظ توابع لعملية رحيله في المفاوضات مع الرعاة”.