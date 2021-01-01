هاري كين يرد على مُنتقدي مستواه مع توتنهام وإنجلترا

وكالات / سما /

اعترف هاري كين، مُهاجم مُنتخب إنجلترا وتوتنهام، بعدم تقديمه للمستوى المُنتظر منه خلال الفترة الأخيرة سواء مع السبيرز أو مع الأسود الثلاثة.

وجاء حديث كين بعد بدايته الضعيفة في الدوري الإنجليزي، فضلاً عن عدم تسجيله في المُباراة التي انتهت بتعادل إنجلترا مع المجر بهدفٍ لمثله في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال كين، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”أنا أعلم أن هناك الكثير من الحديث عني، أنا أكبر مُنتقد لنفسي، وأضع على نفسي القدر الأكبر من الضغط”.

وتابع هداف السبيرز حديثه بالقول :”أنا أعمل بكدٍ بقدر ما استطيع لصالح الفريق، وعندما تسنح الفرص أنا واثق من أنني سأغتنمهم”.

وأضاف كين مُشيراً لمُباراة الإنجليز أمام المجر بالقول :”لقد كانت هذه هي المُباراة الأولى من أصل 15 مُباراة في تصفيات كأس العالم لا أسجل فيها، هذه ليست نهاية العالم”.

وتابع نجم المُنتخب الإنجليزي حديثه بالقول :”المستويات مع النادي والمُنتخب ربما لم تكن حاضرة، ولكن ليس هناك حاجة للفزع، أنا واثق في نفسي والفريق الذي ألعب فيه”.