التنمية بغزة تتحدث عن المنحة القطرية ومخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة/ سما /

قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الخميس، إن صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار أصبحت بين أيدي الأمم المتحدة واللجنة القطرية، ولا علاقة للوزارة في اختيار الأسماء والمعايير والآليات التي يتم الصرف بناء عليها.

ودعت الكحلوت في حديثها لإذاعة "صوت الأقصى"، الأسر التي حدثت بيناتها وكانت تستفيد من المنحة في الدفعات الماضية ولم تستفد في هذه الدفعة مراجعة مقر الوزارة لاحتمال وجود خطأ في البيانات وحل الإشكالية.

وأضافت: "حتى اللحظة لا جديد بشأن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية ونأمل أن تكون هناك أخباراً جديدة قادمة".