فصائل فلسطينية تدين القصف الاسرائيلي على سوريا

غزة/ سما /

أدان داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس العدوان "الإسرائيلي" على تدمر بحمص وسط سوريا، معتبراً ان العدوان "دليل آخر على اهدافه وهو إبقاء سوريا في دائرة الاستهداف والضغط وتهديد أمنها .

وقال شهاب خلال تصريحات لقناة "الميادين" "نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة التي تمثل جدار العروبة الصلب في وجه التطبيع" .

وشدد شهاب على ان سوريا دفعت وتدفع ثمن موقفها الواضح الداعم للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني ، وتمسكها بالثوابت القومية.

من جانبه قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس اليوم الخميس ان القصف الصهيوني على سوريا وتسببه بسقوط شهيد وجرحى، عدوان صارخ وبلطجة مفضوحة.

‏وبين قاسم ان ردع الاحتلال ومنعه من تكرار عدوانه، يكون بالمواجهة والتصدي له وتدفيعه ثمن جرائمه والرد على هجماته وعدم السماح له بفرض قواعد اشتباك.

في سياق متصل أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين العدوان الذي شنّه العدو الصهيوني على منطقة تدمر بريف حمص في سوريا فجر اليوم الخميس، والذي أدّى إلى استشهاد أحد أبطال الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرين.

ورأت الجبهة الشعبيّة أنّ استمرار الكيان الصهيوني في العدوان على سوريا الشقيقة ما هو إلاّ تواصل لمخطط استنزافها، وتفتيت وحدتها ووحدة أراضيها، مُؤكدةً أنّ هذا العدوان ما كان ليستمر لولا الدعم الأمريكي المتواصل لهذا الكيان، وفي ظل تواطؤ أنظمةٍ عربيّة وإقليميّة منغمسة في هذا المخطط.

كما جددت الشعبيّة دعوتها للشعوب العربية وجميع القوى الوطنيّة والتقدميّة للالتفاف حول سوريا والدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها الكاملة على كل شبر منها، وإعادة الاعتبار لوحدة الصراع العربي مع الكيان الصهيوني.