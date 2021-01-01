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مديرة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية تزور برنامج غزة للصحة النفسية

الخميس 14 أكتوبر 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مديرة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية تزور برنامج غزة للصحة النفسية



غزة / سما /

زار البرنامج مؤخرا وفدا من الأوتشا برئاسة السيدة سارة ساسكروف مديرة مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية ورافقها السيد حمادة البياري والسيدة إلهام أبو رمضان استقبل الوفد الدكتور/ ياسر أبو جامع مدير عام البرنامج وقام باصطحابهم في جولة في مركز غزة المجتمعي والأقسام المختلفة في المقر الرئيسي للبرنامج للتعرف على الخدمات والأنشطة التي يقدمها البرنامج.

وفي نهاية الجولة تم عقد اجتماع بحضور كلا من  قصي أبو عودة مدير دائرة العلاقات الخارجية والسيدة/ وفاء صبح منسق مشروع تقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة التي يقدمها البرنامج بما فيها التدخلات التي تقدم في إطار المشروع الممول من الأوتشا، كما قام الدكتور ياسر أبو جامع باستعراض الوضع النفسي والاجتماعي للسكان في قطاع غزة واستعرض أهم التحديات والفجوات التي تتعلق بخدمات الصحة النفسية المقدمة في قطاع غزة .

وشكرت ساسكروف والوفد المرافق لها برنامج غزة للصحة النفسية على استقباله وعلى الجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز الصحة النفسية للسكان وعبرت عن إعجابها بطبيعة وجودة الخدمات التي يقدمها البرنامج .

#برنامج غزة للصحة النفسية

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