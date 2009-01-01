جامعة القدس تخرج الفوجين التاسع والعاشر من طلبة البكالوريوس والماجستير في كلية القدس - بارد

القدس المحتلة / سما /

احتفلت جامعة القدس بتخريج الفوج التاسع لطلبة البكالوريوس، والفوج العاشر لطلبة الماجستير في "أساليب التدريس" لطلبة كلية القدس-بارد للآداب والعلوم، وذلك في حرم الجامعة الرئيس في بلدة أبو ديس، بحضور لفيف من عمداء الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الكلية وذوي الخريجين.

واستهلّ الحفل بخطاب مسجل لرئيس كلية بارد في نيويورك د.ليون بوتستاين، قدم فيه مباركاته لخريجي كلية القدس بارد في برامج البكالوريوس والماجستير، معبرًا عن فخره الكبير بهذا الإنجاز وسط الظروف التي يواجهها التعليم الوجاهي والعالم إثر وباء كورونا، وتطلعاته لأن يشارك الخريجين فرحتهم بهذه المناسبة المميزة في العام القادم.

وأضاف د. بوتستاين "تتشرف كلية بارد بأن تكون شريكة لجامعة القدس، ونود شكر جميع زملائنا في الجامعة وفي كلية القدس بارد للعمل معنا خلال السنوات السابقة من أجل إنجاح هذا التعاون بين جامعة فلسطينية وجامعة أمريكية، وتقديم برنامج هام لكلا البلدين والمجتمعين".

بدوره، رحب عميد كلية القدس بارد د. دانيال تيريز بحضور الحفل من عمداء وأعضاء هيئة تدريسية وأهالٍ للخريجين، مقدمًا تحيات رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك الداعم الدؤوب للكلية ورسالتها في فلسطين، كما وشكر عميد القبول والتسجيل أ. غسان الديك وعميد شؤون الطلبة د. عبد الرؤوف السناوي لتفانيهما في خدمة طلبة الجامعة عامة.

وعبر د. تيريز عن فخره بخريجي هذه الدفعة لسعيهم من أجل تقديم أفضل النتائج في مجال البحث العلمي، وتمثيلهم فلسطين والكلية في العديد من المؤتمرات والمحافل، إلى جانب ثلة من الإنجازات الأكاديمية والعلمية المختلفة، يأتي ضمنها توظيف التكنولوجيا في إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم أجمع، مضيفًا "لقد أظهرتم للعالم أن شباب فلسطين لديهم كميات هائلة من الفضول والموهبة والطموح، وبينتم ما يمكن تحقيقه من إنجازات استثنائية إذا تحققت الحرية والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.. أتمنى لكم كل التوفيق في المرحلة الانتقالية التالية من حياتكم".

وفي كلمة خريجي البكالوريوس وجهت خريجة القانون الدولي وحقوق الإنسان شادن نصار شكرها لأساتذة القدس بارد والجامعة وإدارييها، لدعمهم المستمر للطلبة للوقوف في وجه التحديات المختلفة وتنمية التفكير النقدي والإبداعي لديهم، كما وتطرقت للصعوبات التي يعيشها الفلسطيني لمواصلة التعليم والحياة اليومية، مختتمةً حديثها لزملائها الخريجين "أود أن أشجعكم على المثابرة وعدم الاستسلام، وأثق بأنكم ستكونون صناعًا للتغيير ومدافعين عن مستقبل فلسطين.. أتمنى لكم كل التوفيق".





من جانبها، تحدثت خريجة برنامج الماجستير في أساليب التدريس أماني حميد، في كلمة خريجي الماجستير، عن امتنانها للهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة والكلية، لدى دعمهم المستمر وتوجيههم المتواصل للطلبة أثناء مسيرتهم المفعمة بالتحديات والإنجازات، وذلك في ظل ظروف التعليم الإلكتروني التي رافقت الجائحة، مهنئةً زملاءها الخريجين مع الأمنيات بوافر الحظ في مراحلهم القادمة.





وتخلل الحفل فقراتٍ ترفيهية عديدة منها الدبكة الشعبية الفلسطينية، وفقرة عرض لمواهب طلبة الكلية في الغناء والموسيقى، وختامًا كرمت الجامعة وكلية القدس بارد الطلبة الأوائل والمتفوقين، وسلمتا شهادات التخريج للخريجين من درجتي البكالوريوس والماجستير.

يذكر أن كلية القدس- بارد هي نتاج تعاون أكاديمي بين جامعة القدس وكلية بارد الأميركية التي انطلقت عام 2009، وتشمل مجموعة من التخصصات في العلوم الطبيعية والإنسانية وفنون الممارسة، منها: علم الوراثة والجينات، العلوم الحياتية، علم الحاسب، حقوق الإنسان والقانون الدولي، الاقتصاد، العلوم السياسية، الدراسات الحضرية، الأدب والمجتمع، الإعلام، ويحصل خريجو الكلية على شهادتين الأولى من جامعة القدس والثانية من كلية بارد في الولايات المتحدة، ويدرس في هذه الكلية أساتذة فلسطينيين وأمريكيين ذوي خبرة وكفاءة عاليتين.