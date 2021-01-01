محافظة القدس: هدم عشرات المحال في الرام يأتي لتسهيل شق وتوسعة الطرق الاستيطانية

القدس المحتلة / سما /

اعتبرت محافظة القدس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المحال التجارية في بلدة الرام شمال المدينة، جريمة جديدة، تهدف إلى تسهيل شق وتوسعة الطرق الاستيطانية.

وقالت محافظة القدس في بيان لها، اليوم الخميس، بينما يمنع الاحتلال مؤسساتنا الفلسطينية العاملة في القدس من القيام بدورها في تنظيم المنشآت التجارية وإصدار تراخيص بناء في المناطق المسماة "ج"، يقوم بعمليات هدم لمنشآت تعيل عشرات العائلات والأسر الفلسطينية بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وذلك لتسهيل عملياته الاستعمارية من شق وتوسعة للطرق التي تربط مستعمراته بعضها ببعض لتشكل طوقا استيطانيا حول القدس.

وهدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، نحو 30 منشأة تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.

وكانت ما تسمى "لجنة التخطيط المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صادقت أمس الأربعاء، على قرار بالاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، لصالح إقامة مبان عامة، وشق طرق وتنفيذ أعمال بناء في مستوطنة "غفعات همتوس".