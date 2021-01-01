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الصحة في غزة : تسجيل 6 وفيات و 578 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 14 أكتوبر 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة : تسجيل 6 وفيات و 578 اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و578 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2728 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 179030 إصابة بينها 11417 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 166120 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1493.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 238 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 158.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 462020 شخصًا.

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