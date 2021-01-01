الزراعة بغزة: إجراءات مشددة لمنع تداول "سمكة الأرنب"

غزة/ سما /

حذرت وزارة الزراعة الفلسطينية، من تداول "سمكة الأرنب السامة" وخطورة تناولها.

وذكرت الوزارة، أن طواقمها تقوم باستمرار، بإجراءات عديدة لمنع بيع وتداول هذا النوع من الأسماك.

وأشارت إلى أنها تقوم من خلال الادارة العامة للثروة السمكية، بتوعية الصيادين بخطورتها وكيفية التعامل معها في حال صيدها، حيث تعمل مع الجهات المختصة إلى حظر صيدها ومنع وصولها للأسواق وإتلاف المضبوط منها.

ودعت الزراعة مجدداً المواطنين، الى عدم تناول هذه السمكة، والابلاغ عن أي نقاط بيع تخالف إجراءات حظرها، مؤكدة أن من يخالف قرار منعها، يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وشددت على أن إجراءات صارمة ستتخذ بحق المخالفين، مؤكدة أنها وزعت إخطارات على الصيادين والتجار بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة الأسواق ومنع ووصول هذه السمكة وبيعها للمواطنين، نظراً لخطورتها وشدت سُميتها والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وبالاستناد الى التقارير العلمية والطبية فإن "سمكة الأرنب تحتوي على غدد ذات سمية عالية "، موضحة أن أعراض التسمم تبدأ بارتخاء فى المفاصل وآلام في البطن، غثيان وقيء وإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.