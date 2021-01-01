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مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون ويجرفون أكثر من 60 دونما شمال رام الله

الخميس 14 أكتوبر 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتلع مستوطنون، أكثر من 80 شجرة زيتون في قرية المغير شمال مدينة رام الله، وجرفوا أراض زراعية تزيد مساحتها عن 60 دونما.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا ، اليوم الخميس، إن "مزارعي القرية تفاجأوا يوم أمس بقيام مستوطنين باقتلاع وتكسير أكثر من 80 شجرة زيتون، في المنطقة القريبة من مستوطنة "عادي عاد" ويمنع الاحتلال المواطنين من الوصول إليها.

وأضاف أن المستوطنين الذين وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم، اعتدوا على المزارع أكثم النعسان، الذي أصيب برضوض وجروح نتيجة ذلك الاعتداء.

وأشار أبو عليا إلى أن المستوطنين أقدموا أمس أيضا على تجريف مساحات واسعة من أراضي القرية تزيد عن 60 دونما، كانوا فيما سبق اقتلعوا منها حوالي 500 شجرة زيتون.

#رام الله #مستوطنون #الزيتون

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