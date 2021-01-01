الاحتلال يحكم على أسير مقدسي بالسجن 6 سنوات

رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين مفيد الحاج، اليوم الخميس، إن ما تسمى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات بحق الأسير صبري يونس بشير من مدينة القدس.

وأضاف الحاج، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بشير لحظة اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بعيارات نارية في بطنه وكافة أنحاء جسده.

وأوضح، أن شرطة الاحتلال أخضعت بشير للتحقيق القاسي فترة علاجه في مستشفى "شعاري تصيدق"، وبعد ذلك في عيادة سجن الرملة، وقد أمضى سنة و8 أشهر في الاعتقال متنقلا بين عدة مستشفيات ولا زال يعاني من أوجاع عدة على إثر إصابته.