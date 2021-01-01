  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحكم على أسير مقدسي بالسجن 6 سنوات

الخميس 14 أكتوبر 2021 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين مفيد الحاج، اليوم الخميس، إن ما تسمى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات بحق الأسير صبري يونس بشير من مدينة القدس.

وأضاف الحاج، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بشير لحظة اعتقاله، ما أدى إلى إصابته بعيارات نارية في بطنه وكافة أنحاء جسده.

وأوضح، أن شرطة الاحتلال أخضعت بشير للتحقيق القاسي فترة علاجه في مستشفى "شعاري تصيدق"، وبعد ذلك في عيادة سجن الرملة، وقد أمضى سنة و8 أشهر في الاعتقال متنقلا بين عدة مستشفيات ولا زال يعاني من أوجاع عدة على إثر إصابته.

#هيئة الأسرى #الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

"غزة الصغرى".. تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على تنامي المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين

سأزور تل أبيب قريبا.. بن زايد: "لا سلام بالمنطقة دون حوار بين إسرائيل والفلسطينيين"

تحرك أمريكي إسرائيلي إثر مخاوف من دخول أعضاء طائفة حريدية لإيران

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس

سرايا القدس: نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا ونحن على جهوزية كاملة ورهن الإشارة

موقع عبري يزعم : حماس أنهت “اعتقالها الدفاعي” لقاتل الجندي الإسرائيلي بسبب الهدوء

قناة عبرية تنشر تفاصيل جديدة عن محاضر التحقيق مع الأسرى كممجي وقادري وانفيعات

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

النخالة يوجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لاسرائيل: سنذهب للحرب من أجل أسرانا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية