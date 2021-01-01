الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.43% خلال أيلول

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.43% خلال شهر أيلول 2021، مقارنة مع شهر آب 2021، بواقع 0.53% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.47% في القدس، وبنسبة 0.12% في قطاع غزة.

وأوضح الإحصاء، في بيان له، اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار البيض بنسبة 17.61%، والخضروات الطازجة بنسبة 9.48%، والدجاج الطازج بنسبة 4.04%، والخضروات المجففة بنسبة 2.70%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 2.39%، واللحوم الطازجة بمقدار 1.10%، والفواكه الطازجة بمقدار 0.96%.

وبين الإحصاء أن سعر البيض ارتفع ليصل بالمتوسط إلى 15 شيقلا/2كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية إلى 6 شواقل/1كغم، والكوسا إلى 8 شواقل/1كغم، والبامية إلى 18 شيقلا/1كغم، والزعتر الأخضر بعروقه إلى 14 شيقلا/1كغم، والبصل إلى 3 شواقل/1كغم، والدجاج إلى 15 شيقلا/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2021 مع شهر أيلول 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.72%، بواقع 2.60% في القدس، وبنسبة 1.72% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.18% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية: وقال الإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة سجل ارتفاعاً نسبته 0.53% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 18.98%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.00%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.82%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 3.59%، واللحوم الطازجة بمقدار 1.95%، والخضروات المجففة بمقدار 1.83%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 16 شيقلا/2كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 6 شواقل/1كغم، والبامية 20 شيقلا/1كغم، والزعتر الأخضر بعروقه 14 شيقلا/1كغم، والدجاج 14 شيقلا/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، ارتفاعاً نسبته 0.47% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.36%، والفواكه الطازجة بنسبة 5.87%، والزيوت النباتية بنسبة 3.06%، واللحوم الطازجة بنسبة 2.51%، والدجاج الطازج بنسبة 1.49%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 15.91%، والخضروات المجففة بمقدار 13.15%، والبيض بمقدار 0.98%.

كما سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 8 شواقل/1كغم، والزعتر الأخضر بعروقه 25 شيقلا/1كغم، والبرتقال 8 شواقل/1كغم، والأفوكادو 20 شيقلا/1كغم، والكيوي 19 شيقلا/1كغم، وزيت الذرة 28 شيقلا/3 لتر، ولحم العجل الطازج 60 شيقلا/1كغم، والدجاج 19 شيقلا/1كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة، وفق بيان الإحصاء، ارتفاعاً نسبته 0.12% خلال شهر أيلول 2021 مقارنة مع شهر آب 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 19.80%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 8.52%، والدجاج الطازج بنسبة 2.93%، والبطاطا بنسبة 2.34%، والأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.49%، والأرز بنسبة 1.00%، رغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.53%، والزيوت النباتية بمقدار 1.42%، واللحوم الطازجة بمقدار 0.51%.

كما سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 12 شيقلا/2كغم، والبصل 3 شواقل/1كغم، والدجاج 16 شيقلا/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم.