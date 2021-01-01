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"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"صورة بألف كلمة" لمسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف" بأفغانستان



وكالات

نشرت الصحفية في شبكة "سي أن أن" الأمريكية، كلاريسا وارد، صورة قالت إنها "بألف كلمة"، التقطت أثناء إجرائها مقابلة مع مسؤول بوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أفغانستان.

ويظهر في الصورة المسؤول بالوزارة، مولوي عبد الله محمد، وهو ينظر إلى "وارد" من طرف عينه.

وعلقت الصحفية الأمريكية، عبر "تويتر"، بالقول: "صورة تساوي ألف كلمة.. لا داعي لتكبير الصورة لترى كيف يشعر رئيس وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان في غزنة حيال الجلوس معي. قصتنا هنا".

وأعادت حركة طالبان الوزارة إلى التشكيلة الحكومية بعد عودتها إلى السيطرة على البلاد، إثر انسحاب القوات الأمريكية وانهيار المنظومة التابعة لواشنطن في كابول، في آب/ أغسطس الماضي.

وتواجه طالبان انتقادات واسعة إزاء ما تتهم به من "تشدد ديني"، ولا سيما ضد النساء، وهو ما تنفيه الحركة، وتقول إن نهجها يتوافق مع عادات وتقاليد ورغبات الشعب الأفغاني

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