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بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ماقلت

الخميس 14 أكتوبر 2021 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ماقلت



وكالات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته بالجلسة العالمة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي، ملاحظة لمذيعة قناة "سي إن بي سي" هيدلي جامبل، التي كانت تدير الجلسة العامة للمنتدى .

سألت الصحفية الأمريكية الرئيس الروسي أسئلة تتعلق بإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، بدوره أجاب بوتين على سؤال الصحفية، لكن عندما كررت السؤال لفت الرئيس الانتباه إلى حقيقة أن هيدلي جامبل على ما يبدو لا تصغي إلى ما يقوله.

ومازح الرئيس الروسي المذيعة قائلا: قال: "أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ماقلت سوف أكرر الجواب مرة أخرى. لا أحد يريد الإصغاء أو الاستماع فقط يريدون توجيه الاتهامات لروسيا".

وأكد بوتين على أن روسيا تلتزم بعقود الغاز المبرمة مع أوروبا كما أنها تعمل على زيادة إمدادات الوقود الأزرق إلى أوروبا، ونفى أن تكون موسكو تستخدم الطاقة كسلاح، معتبرا أن تصريحات من هذا النوع لها دوافع سياسية.

وانطلقت اليوم الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في العاصمة الروسية.

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