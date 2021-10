"فيسبوك" يحتفظ بخريطة مخفية لسجل مواقعك .. إليك كيفية العثور عليها

يتتبع "فيسبوك" أماكن تواجد المستخدمين، ويحتوي التطبيق في الواقع، على خريطة مخفية مرتبطة بسجل المواقع على الهاتف.

ويحتفظ عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بسجل لإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالمستخدم ويقوم بتحميله إلى "سجل المواقع" المدفون بعمق في إعدادات الملف الشخصي على التطبيق.

