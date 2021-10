فيديو لضابط أمريكي يجر شاباً مصاباً بشلل نصفي من سيارته

أقدمت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية على اعتقال شاب أسود مصاب بشلل نصفي وسحله من سيارته في مدينة دايتون، بولاية أوهايو.

موقع أكسيوس الأمريكي قال في تقرير نشره حول الواقعة، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن مكتب المعايير المهنية بشرطة دايتون يحقق في الجريمة التي ارتكبها ضباط شرطة ولاية أوهايو بعد انتشار مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل تُظهر مقاطع الفيديو، كليفورد أوينزبي (39 عاماً)، وقد قام ضابط شرطة بشده من شعره في أثناء جره من السيارة لاعتقاله في 30 سبتمبر/أيلول.

TW: Police violence



Ohio police officers drag a paraplegic Black man out of his car by his arms & hair during a traffic stop.????



He asks for a supervisor & screams for help, and cops instead pin him down & ridicule him for “making it difficult.” Horrific.pic.twitter.com/UFAps84mfE