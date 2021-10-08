فيديو لضابط أمريكي يجر شاباً مصاباً بشلل نصفي من سيارته

واشنطن/سما/

أقدمت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية على اعتقال شاب أسود مصاب بشلل نصفي وسحله من سيارته في مدينة دايتون، بولاية أوهايو.

موقع أكسيوس الأمريكي قال في تقرير نشره حول الواقعة، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن مكتب المعايير المهنية بشرطة دايتون يحقق في الجريمة التي ارتكبها ضباط شرطة ولاية أوهايو بعد انتشار مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل تُظهر مقاطع الفيديو، كليفورد أوينزبي (39 عاماً)، وقد قام ضابط شرطة بشده من شعره في أثناء جره من السيارة لاعتقاله في 30 سبتمبر/أيلول.

TW: Police violence



Ohio police officers drag a paraplegic Black man out of his car by his arms & hair during a traffic stop.????



He asks for a supervisor & screams for help, and cops instead pin him down & ridicule him for “making it difficult.” Horrific.pic.twitter.com/UFAps84mfE — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) October 8, 2021



في مقطع فيديو نشره نشطاء، من الممكن سماع أوينزبي وهو يقول لضابط شرطة: "لا يمكنني الخروج من السيارة سيدي؛ أنا مشلول"، مضيفاً أنه تلقى مساعدة في ركوب السيارة. ورفض بأدبٍ عرض أحد الضباط لمساعدته على الخروج من السيارة، وطلب حضور مشرف لمساعدته.

وقال له ضابط إنه "إذا لم يخرج من السيارة، فإن الشرطة ستخرجه".

في سياق متصل قال ديريك فوارد، رئيس NAACP، إن أوينزبي قدم شكوى إلى مجموعة الحقوق المدنية، التي كانت تعمل جنباً إلى جنب مع مستشاره القانوني.

حيث أشار إلى أنّ "سحب هذا الرجل من السيارة، من شعره، وهو مصاب بشلل نصفي أمر غير مقبول تماماً وغير إنساني".