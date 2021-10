قتلى وجرحى في هجوم بالقوس والسهام بالنرويج (فيديو)

أعلنت الشرطة النرويجية مساء الأربعاء أن رجلا مسلحا بقوس نشاب قتل 5 أشخاص وجرح آخرين في مدينة كونغسبرغ بجنوب شرق البلاد، مؤكدة اعتقال المشتبه به.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية أويفيند آس في مؤتمر صحفي: "للأسف يمكننا أن نؤكد إصابة أشخاص عدة ومقتل آخرين".



وأضاف أويفيند آس "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد متورط".

وتابع قائلا "نظرا إلى مجريات ما حدث، من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي"، مؤكدا أنه "لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه".

وأكد المسؤول أنه لا يجري حاليا البحث عن أشخاص آخرين.

ولم تعط السلطات أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

جدير بالذكر أن محطة "تي في2" التلفزيونية في النرويج ذكرت أن الرجل كان يحمل سكينا وأسلحة أخرى.

#BREAKING #NORWAY



???? NORWAY: BOW AND ARROW ATTACK IN KONGSBERG!



Several people have been killed & others injured during an #attack in Norwegian town of #KONGSBERG, acc to local police.

The attacker was using a bow and arrow.

He was just arrested#BreakingNews #Video #BowAttack pic.twitter.com/pYc5aREMmN