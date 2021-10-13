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ما سبب تزيين حسابات بعض الأندية الإنجليزية على موقع "تويتر" باللون الأحمر؟!

الخميس 14 أكتوبر 2021 03:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما سبب تزيين حسابات بعض الأندية الإنجليزية على موقع "تويتر" باللون الأحمر؟!



وكالات/سما/

قام عدد من الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بنشر "تغريدات" مرفقة برومز تعبيرية عبارة عن عدد كبير من "الأعلام الحمراء"، وذلك كجزء من حملة "Flash mob" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويرى مبتكرو هذه الحملة، الذين زينوا موقع "Twitter" باللون الأحمر، أن نشر الأعلام الحمراء يرمز إلى خط أحمر من الخطأ تخطيه كونه يمثل خطرا ما أو ضارة أو لسبب ما.

وواكب فريق مانشستر يونايتد هذه الحملة ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "تغريدة" جاء فيها: "كريستيانو ليس الأعظم على الإطلاق" مرفقة بعدد كبير من الأعلام الحمراء، وربما يرى فريق "الشياطين الحمر" أن الشخص الذي يفكر هكذا فهو يكون قد تجاوز الخط الأحمر.


بينما نشر فريق مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي "تغريدة" حول نجمه الجزائري رياض محرز، جاء فيها: "رياض @Mahrez22 ليس ساحر العرب" مرفقة بالأعلام الحمراء، ويبدو أن السيتي أخذ هذه الفكرة من جاره اللدود مانشستر يونايتد.


كما نشر السيتي "تغريدة" أخرى حول نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، جاء فيها: "كيفين دي بروين ليس أفضل لاعب كرة قدم في الدوري" مع الأعلام الحمراء أيضا.


في حين كتب الحساب الرسمي لفريق توتنهام "تغريدة" عن نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سونغ، قال فيها: "أنا لا أحب هيونغ مين سونغ".


بينما نشر الفرق اللندني الآخر تشيلسي "تغريدة" مثيرة للجدل جاء فيها: "أشجع فقط الأندية اللندنية خارج المسابقة الأوروبية".



في حين لم تواكب هذه الحملة أندية أخرى مثل ليفربول وإيفرتون وليستر سيتي وغيرهامن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

#الاندية الانجليزية #تويتر #مانشستر سيتي #مانشستر يونايتد #الاعلام الحمراء #كريستيانو رونالدو #كيفين دي بروين #رياض محرز #تشيلسي #هيونغ مين سونغ #البريميرليغ

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