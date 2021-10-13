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صورة: طفل منتظرا ميسي بلافتة غريبة ومعتذرا عن اسمه بسبب رونالدو: سامح أمي لم تكن تعلم!..

الخميس 14 أكتوبر 2021 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: طفل منتظرا ميسي بلافتة غريبة ومعتذرا عن اسمه بسبب رونالدو: سامح أمي لم تكن تعلم!..



وكالات/سما/

انتظر مشجع يافع مثله الأعلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالقرب من مركز تدريب منتخب "التانغو"، وبيده لافتة يعتذر فيها عن اسمه.

وكتب الطفل الصغير على اللافتة: "ميسي، سامح أمي، لم تكن تعرف ما تفعله، عندما اطلقت اسم كريستيانو علي".



ويستعد ليونيل ميسي مع منتخب بلاده لخوض مباراته أمام ضيفه منتخب بيرو، فجر يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة 12 من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، برصيد 22 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط خلف المتصدر منتخب البرازيل، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المرتبتين الثالثة والرابعة على الترتيب برصيد 16 نقطة لكل منهما، ومن كولومبيا في المركز الخامس، برصيد 15 نقطة، ويليه منتخب باراغواي في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

بينما يشغل منتخب بيرو المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 11 نقطة، متقدما بفارق نقطة على منتخب تشيلي الثاني عشر.

وتحتل بوليفيا المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 7 نقاط، ومن ثم فنزويلا في المركز العاشر الأخير برصيد 7 نقاط.

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