صورة: طفل منتظرا ميسي بلافتة غريبة ومعتذرا عن اسمه بسبب رونالدو: سامح أمي لم تكن تعلم!..

انتظر مشجع يافع مثله الأعلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالقرب من مركز تدريب منتخب "التانغو"، وبيده لافتة يعتذر فيها عن اسمه.

وكتب الطفل الصغير على اللافتة: "ميسي، سامح أمي، لم تكن تعرف ما تفعله، عندما اطلقت اسم كريستيانو علي".

"Messi, forgive my mum, she didn't know what she was doing, SHE CALLED ME CRISTIANO."



This little fan waited outside Argentina's training ground to apologise to Messi after his mother named him after Cristiano Ronaldo ????



