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قبرص تكشف عن دراسة لإنشاء خط لنقل الغاز إلى معامل المعالجة في مصر عبر المياه الإسرائيلية

الخميس 14 أكتوبر 2021 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبرص تكشف عن دراسة لإنشاء خط لنقل الغاز إلى معامل المعالجة في مصر عبر المياه الإسرائيلية



نيقوسيا/سما/

كشفت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليديس عن دراسة تجري بشأن إمكانية إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز عبر المياه الإسرائيلية إلى معامل المعالجة في مصر.

وقالت بيليديس في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" إن "مصر حريصة على الدفع قدما بالتعاون الإقليمي لإنشاء هذا الخط".

وأوضحت أن "هناك دراسة تجرى بشأن إمكانية إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى مصر من ترسيبات "أفروديت" في قبرص والحقل الإسرائيلي الضخم "ليفياثان"، اللذين تديرهما شركة تشيفرون".

وقالت إنه "من المقرر أن تقوم شركة "إكسون موبيل" بأعمال استكشاف أواخر الشهر المقبل لتأكيد كمية الغاز الطبيعي التي تحتويها رواسب كبيرة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، كما ستحدد كيفية وصول الوقود إلى الأسواق المحتملة في أوروبا وآسيا".

وأضافت أن "الحفر المهم في المنطقة الحصرية لقبرص من المقرر أن يبدأ في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع لتحديد موقع وكمية الغاز بدقة".

وأشارت إلى إمكانية "نقل الغاز عبر خط الأنابيب إلى مصانع المعالجة بمصر حيث سيتم تسييله بهدف تصديره على متن السفن".

وتابعت أن "احتمال تشييد محطة معالجة في قبرص ليس مستبعدا تماما، ويتوقف ذلك على إجمالي كمية الغاز الموجودة قبالة الجزيرة، التي ستوضح ما إذا مشروع بناء محطة مجديا اقتصاديا".

ومن المقرر أن يبدأ تحالف شركات مكون من "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية عمليات التنقيب في النصف الأول من العام المقبل لتحديد حجم ما وصفت بأنها ترسيبات "واعدة" في بئر "كاليبسو 1" في منطقة حصلت شركتا "إكسون موبيل" و"قطر للبترول" على ترخيص للتنقيب فيها.

#قبرص #مصر #نقل الغاز

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