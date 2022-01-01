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قناة عبرية:" إسرائيل" تجلب 250 مهاجرا من يهود "بني منشيه" من الهند

الخميس 14 أكتوبر 2021 02:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية:" إسرائيل" تجلب 250 مهاجرا من يهود "بني منشيه" من الهند



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بهبوط طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون على متنها حوالي 250 مهاجرا من يهود "بني منشيه" في الهند، بعد سنوات من الانتظار.

وذكرت القناة أن الوكالة اليهودية ومنظمة "شافي يسرائيل" (غير حكوميتين) كانتا المسؤولتين عن جلب هؤلاء المهاجرين إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن "المهاجرين وصلوا إلى إسرائيل بعد قرار الحكومة رقم 983، الذي صاغته وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا (حزب "هناك مستقبل"، وهي من يهود الفلاشا)، وتمت بموجبه الموافقة على هجرة 548 مهاجرا من مجتمع "بني منشيه" في الهند، ووضع ميزانية لذلك.

وبحسب القناة السابعة، لا يزال حوالي 6 آلاف و500 فرد من هذه الجالية ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، بينما هاجر إليها بالفعل نحو 4 آلاف منهم في أوقات سابقة.

#اسرائيل #يهود بني منشيه #الهند #شافي يسرائيل #حزب هناك مستقبل

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