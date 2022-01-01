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الخارجية السودانية تعلق على لقاء وزير العدل مع وزراء إسرائيليين في الإمارات

الخميس 14 أكتوبر 2021 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية السودانية تعلق على لقاء وزير العدل مع وزراء إسرائيليين في الإمارات



الخرطوم/سما/

علّقت وزارة الخارجية السودانية على لقاء وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بوزراء إسرائيليين في الإمارات، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي مباحثات خارجية خارج السياسة الرسمية للدولة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها "الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع خطة الحكومة التنفيذية المجازة والتي تم إعدادها بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات الحكومية".
وأضافت أنها "تقوم بمهامها ودورها في تنسيق العمل الخارجي مع كل الجهات الحكومية بكل مهنية ومؤسسية".

وأعلنت "عدم مسؤوليتها عن أي زيارات أو مباحثات لمسؤولين بصورة خاصة خارج السياسة الخارجية الرسمية للدولة، ومتجاوزة للجهة التنفيذية المسؤولة دستوريا".

ولفتت إلى "اعتماد الحكومة ضمن خطتها هذا العام عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية يهدف إلى التوافق على استراتيجية السياسة الخارجية المتوازنة وتطوير البروتوكول العام للدولة المنظم للعمل الدبلوماسي، وفق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال".

وتابعت: "إننا ندرك تعقيدات الوضع الانتقالي في السودان، كما أننا نعتقد بأنه لا سبيل للتغلب على التحديات الماثلة إلا عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية، وانتهاج المؤسسية والحوكمة والشفافية في إدارة الشأن الداخلي والخارجي".

وأفادت صحيفة "السوداني" بأن "عبد الباري التقى بنائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول، في أبوظبي، وناقشا الاهتمام المشترك بالتعاون في مجال النظام الجامعي والتدريب التكنولوجي لمساعدة الشباب من الدول التي هي جزء من "اتفاقات أبراهام" لمواجهة تقلبات سوق العمل".

#وزارة الخارجية السودانية #التطبيع مع اسرائيل #الامارات #السودان

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