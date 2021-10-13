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تركيا: القبض على 8 أشخاص بينهم عميلان إيرانيان حاولوا اختطاف عسكري إيراني سابق (فيديو)

الخميس 14 أكتوبر 2021 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: القبض على 8 أشخاص بينهم عميلان إيرانيان حاولوا اختطاف عسكري إيراني سابق (فيديو)



أنقرة/سما/

ألقى جهازا الاستخبارات والأمن التركيان القبض على 8 أشخاص، بينهم عميلان لإيران، خلال محاولتهم تهريب عسكري إيراني سابق إلى بلاده عبر ولاية "وان" شرقي تركيا.

وحسب مصادر أمنية أُلقي القبض على 8 أشخاص، بينهم عميلان لإيران أحدهما يحمل الجنسية التركية، خلال محاولتهم تهريب عسكري إيراني سابق "م أ" مقيم في ولاية وان التركية في عملية للاستخبارات والأمن التركي بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول الماضي.


وأضاف أن عناصر من المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة في الولاية بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على العسكري السابق ونقله إلى إيران.

وحسب المعلومات، عرضت الشبكة الاستخباراتية الإيرانية 10 آلاف دولار لزوجة المطلوب "م ي" لمساعدتهم في القبض على زوجها "م أ"، وأنه جرى تهديدها بإيذاء عائلتها التي تعيش في إيران في حال رفضها العرض.

ولدى كشف الاستخبارات التركية إرسال شخصين من إيران إلى ولاية وان التركية لنقل "م أ" بسيارة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أُلقي القبض على عناصر الشبكة بالجرم المشهود.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، أُلقي القبض على المواطن الإيراني "س س" والتركي "م ي أ" في أثناء دخولهما مكان إقامة العسكري الإيراني "م أ".

وفي إطار العملية الأمنية قُبِض على عناصر آخرين في الشبكة مؤلفين من 6 مواطنين أتراك.​​​​​​​

#تركيا #ايران #اختطاف عسكري ايراني

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