إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس على حاجز قلنديا (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أصيب فجر اليوم الخميس، جندي إسرائيلي في عملية دهس على حاجز قلنديا بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، أن فلسطينا نفذ عملية دهس بالقرب من حاجز قلنديا أسفرت عن إصابة أحد أفراد ما يسمى "حرس الحدود" في جيش الاحتلال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص الفلسطيني الذي كان يقود مركبته قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، مما أدى إلى إصابته دون ذكر حالته الصحية.

فيما تحدث مصادر عبرية عن إصابة أحد أفراد حرس الحدود في عملية الدهس بالقدس المحتلة.

وأفاد موقع واللا العبري أن الحادث وقع أثناء قيام عناصر من حرس الحدود بإخلاء مبنى غير قانوني قرب الحاجز ، حيث تقدمت سيارة فلسطينية مسرعة باتجاه الجندي ودهسته ، وأطلق حرس الحدود النار باتجاه السيارة ، مما أدى إلى اعتقال منفذ الهجوم.