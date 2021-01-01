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قناة عبرية تزعم: السلطة الفلسطينية رفضت توفير الحماية للأسيرين انفيعات وكمنجي

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: السلطة الفلسطينية رفضت توفير الحماية للأسيرين انفيعات وكمنجي



القدس المحتلة /سما/

 زعمت قناة كان العبرية، أن السلطة الفلسطينية رفضت حماية أسرى نفق الحرية أيهم كمنجي ومناضل انفيعات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن كمنجي وانفيعات طلبا توفير الحماية، لكن طلبهم بأن يتواجدا داخل مقرات السلطة للحماية قوبل بالرفض من قبل السلطة ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية.

وتمكن الأسيران انفيعات وكمنجي، من وصول منطقة جنين في الضفة الغربية  بعد أيام من انتزاعهما حريتهما عبر نفق الحرية في سجن جلبوع، قبل أن تتم إعادة اعتقالهما بعد نحو أسبوعين من تنفيذ عملية الهروب برفقة أربعة أسرى آخرين في 6 أيلول 2021.

#السلطة الفلسطينية #أيهم كممجي #مناضل انفيعات #عملية نفق الحرية #اسرى جلبوع #الحكومة الفلسطينية

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