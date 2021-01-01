للعام الثالث عشر.. الإغاثة الزراعية تطلق حملة إحنا معكم لمساعدة مزارعي الزيتون

رام الله /سما/

أطلقت الإغاثة الزراعية، حملتها التطوعية لمساعدة مزارعي الزيتون (احنا معكم ) في بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم.

وتم إطلاق الحملة، بمشاركة العشرات من المتطوعين من كادر الهيئة ومن اهال دير الغصون ومن جامعات خضوري والنجاح والقدس المفتوحة ومن التوجيه السياسي والوطني وهيئات ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم ورئيس بلدية دير الغصون وكادر البلدية والعشرات من اهالي ديرالغصون ومن طلبة وطالبات المدارس

واستهدفت اراض قريبة من جدار لفصل غرب بلدة دير الغصون من ال مساعدة اصحابها في قطف ثمار الزيتون.

وقال عاهد زنابيط مدير الاغاثة الزراعية في شمال الضفة ان حملة ” احنا معكم ” حملة سنوية تقوم بها الإغاثة الزراعية لمساعدة المزارعين في المناطق المهددة بالمصادرة و القريبة من المستوطنات و الطرق الالتفافية، بهدف توفير الحماية الشعبية للمزارعين من اعتداءات المستوطنين و جنود الاحتلال ، ومساعدتهم على انجاز العمل في اسرع وقت.

وأشار زنابيط إلى أن الاغاثة ستنظم ايام مماثلة في مختلف محافظات الضفة وغزة بمشاركة ومساندة مجموعة من المتطوعين في الضفة الغربية و قطاع غزة

وأكد زنابيط على اهمية احياء العمل التطوعي ومساعدة المواطنين لتعزيز صمودهم.

وأهاب زنابيط باصحاب المعاصر للعمل ضمن معايير عالمية بهدف تحسين جودة زيت الزيتون و تقليل الفاقد فيها، كما ستعمل الإغاثة الزراعية على إطلاق حملة لتذوق زيت الزيتون بهدف تشجيع المزارعين على إنتاج زيت زيتون عضوي منافس .