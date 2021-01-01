الشرطة والنيابة العامة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن في نابلس

نابلس /سما/

باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية، والشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن (28 عاما) من مدينة نابلس .

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وصول إصابات متفاوتة الخطورة للمستشفى نتيجة شجار وقع في منطقة الصيرفي شمال شرق نابلس، وعلى الفور تحركت طواقم الشرطة لمكان الشجار وللمستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين وعمره 28 عاما من مدينة نابلس.

وأكد أن الشرطة تحفظت على عدد من المتهمين لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا، في حين أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.