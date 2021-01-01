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الهباش يدعو الأئمة والدعاة إلى نشر الوعي بأهمية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يدعو الأئمة والدعاة إلى نشر الوعي بأهمية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس



رام الله /سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن الدور الذي يقوم به الأئمة والدعاة في المجتمع المسلم هو أمانة عظيمة وميراث الأنبياء لتبيان الحق من الباطل لعامة الناس وإرشادهم للطريق القويم وطريق الهداية.

وأضاف الهباش خلال القائه، اليوم الأربعاء، محاضرة في معهد تكوين الأئمة بولاية قسنطينة الجزائرية بحضور أئمة المساجد والخطباء وطلبة المعهد في الولاية، أن دور الأئمة والدعاة في المجتمع لا يقتصر على شرح العبادات فقط، إنما يتناول كافة هموم ومشاكل الناس واهتماماتهم.

ودعا الأئمة والدعاة إلى نشر الوعي بأهمية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس كونها من أقدس البقاع على الأرض، وفيها أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، والمسجد الأقصى هو ثالث مسجد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شد الرحال إليه وزيارته، ومن لم يستطع فليرسل زيتا يسرج في قناديله كناية عن ضرورة أن يبقى المسجد الأقصى عامرا بالمسلمين والمصلين والمرابطين.

وحيا الهباش، خلال المحاضرة، المواقف الصادقة ومشاعر المحبة التي يكنها أبناء شعب الجزائر لشعبنا وقضيته العادلة ونضاله المشروع لدحر الاحتلال والاستعمار، مؤكدا أن التجربة الجزائرية في محاربة المحتل والتي دفع فيها الجزائريون قرابة المليون شهيد هي تجربة ملهمة لإخوانهم الفلسطينيين، وتؤكد أن الاستعمار إلى زوال وأن حرية الشعوب ستتحقق طال الزمن أم قصر.

يشار إلى أن الهباش يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الجزائر الشقيقة تستمر لعدة أيام، على رأس وفد رسمي فلسطيني يضم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ورئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي الشيخ عبد الله حرب، ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا، بمشاركة نائب سفير فلسطين لدى الجزائر بشير أبو حطب.

#قاضي قضاة فلسطين #محمود الهباش

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