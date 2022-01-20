الأسير رايق بشارات ينهي إضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله /سما/

أنهى الأسير الجريح رايق عبد الرحمن صادق بشارات (44 عامًا)، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 53 يومًا، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري بعد ثلاثة أشهر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريح صحفي صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن الأسير بشارات سجّل انتصارا جديدا في إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري بعد ثلاثة أشهر، ويكون تاريخ الإفراج عنه 20/1/2022.

والأسير بشارات من بلدة طمون بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في 23 تموز الماضي، وحولته للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام، واعتقل سابقا عام 2003 وأمضى 7 أعوام و9 أشهر في سجون الاحتلال، وأفرج عنه بتاريخ 20 شباط 2011.