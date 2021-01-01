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محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث.. الخارجية الفلسطينية: التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا



رام الله /سما/

 أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفارتنا لدى الجمهورية التركية أفادت مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم التعرف على مكان وجود مفقودين اثنين من مواطنينا في تركيا، هما أحمد القيشاوي، وناهض الكفارنة، وذلك بعد اتصال الشرطة التركية مع عائلتيهما.

وكان سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، قد أعلن أمس الثلاثاء، التعرف على مكان وجود المفقود علاء الدين عبد اللطيف محمد حمادة، من خلال اتصال أجرته الشرطة التركية مع صديقه الذي قدم إفادة اختفائه.

كما تم التعرف، مساء أول أمس، على مكان وجود اثنين من المواطنين المفقودين في تركيا، وهما: عبد الرحمن يوسف محمد أبو نواة، ورائد عاشور، حيث تم الإعلان عن مكان وجودهما من خلال اتصال الشرطة التركية مع ذويهما والجهات التي قدمت البلاغ عن اختفائهما.

#الخارجية الفلسطينية #تركيا #السفارة الفلسطينية

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