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"بلومبيرغ": إيران طلبت من السعودية فتح القنصليات وإعادة العلاقات الدبلوماسية

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلومبيرغ": إيران طلبت من السعودية فتح القنصليات وإعادة العلاقات الدبلوماسية



طهران /سما/

قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن إيران طلبت من السعودية إعادة فتح القنصلييتين السعودية والإيرانية في جدة ومشهد، واستئناف العلاقات الدبلوماسية كمقدمة لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال مصدران إن "إيران اقترحت إعادة فتح القنصليتين في مدينتي مشهد الإيرانية وجدة السعودية كدليل على حسن النية". وقال أحدهما إن "المحادثات حققت تقدما بشكل عام، إلا أنها تميل للتعثر عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل".

وأشارت الوكالة إلى أنه "في وقت تدفع القوى العالمية لإجراء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، أجرت الجمهورية الإسلامية بهدوء أربع جولات من المناقشات بهدف تخفيف سنوات من التوتر مع المملكة العربية السعودية. كان التركيز فيها على اليمن".

وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات السعودية الإيرانية في 21 سبتمبر الماضي، ومن المتوقع عقد جولة أخرى قريبا.

ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن "السعودية، التي تخوض مواجهات مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن منذ عام 2015، تسعى إلى إنهاء صراع عرض منشآتها النفطية لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ"، مبينة أن "السعودية تريد اتفاقا بشأن اليمن كخطوة أولية نحو إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، المقطوعة منذ عام 2016 ، إلا أن إيران تصر على أن يأتي التطبيع أولا".

#السعودية #ايران #حرب اليمن #الحوثيون

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