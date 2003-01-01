المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يبحث منح إسرائيل صفة عضو مراقب

الجزائر /سما/

يناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، يوم الخميس القادم، ملف منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالمنظمة القارية، وذلك في اجتماع يعقد يوم غد، الخميس، بحسب ما كشف مصادر دبلوماسية جزائرية، اليوم، الأربعاء.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن المصادر التي لم تسمها، تأكيدها أن "الملف المتعلق بمنح إسرائيل صفة مراقب بالمنظمة القارية، سيتم إدراجه في جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المزمع عقده يومي 14 و 15 أكتوبر 2021، لمناقشته والبت فيه".

ووفقا للمصادر، فإن برمجة الملف في الاجتماع كان "بمبادرة من الجزائر بالتنسيق الوثيق مع جنوب أفريقيا و24 دولة أخرى".

وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو ألالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول إسرائيل كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشاورات".

ولاحقا، نقلت وسائل إعلام عربية أن 7 دول عربية أبلغت الاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه جامعة الدول العربية.

وفي الثالث من آب/ أغسطس الماضي، قدمت سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، اعتراضًا على الإجراء الذي قام به رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي.

واعتبرت الدول المعترضة أن قرار انضمام إسرائيل إلى المنظمة يعد "تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، ومخالفة "لمعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي".

في حين لاذت بقية الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وهي المغرب والسودان والصومال بالصمت. وكانت الجزائر وجنوب أفريقيا قد اعترضتا على هذه الخطوة مبكرًا.

وعبّر نص رسالة الدول السبع، الذي وقّعه أيضًا كلّ من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، إضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية، عن رفض هذه الدول الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية الأفريقية في 22 تموز/ يوليو 2021، "بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه، ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته".

وطالبت الدول السبع الموقعة على الرسالة بإعادة إدراج مسألة قبول طلب إسرائيل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي "على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقًا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب"، وذلك في إطار جهد عربي تقوده الجزائر وتدعمه كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا ودول أفريقية أخرى لإلغاء قرار قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد.

مع أنّ قرار قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي هو قرار منفرد قامت به مفوضية الاتحاد الأفريقي، فإنّه يعكس مستوى الاهتمام الإسرائيلي بالقارة الأفريقية والاختراقات التي حققتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة على صعيد استمالة عدد ليس قليلًا من دولها، والتطبيع مع أخرى، بما فيها دول عربية.

وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاقيات تطبيع مع المغرب والسودان (2020)، فضلًا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع تشاد (2019)، التي كان موسى فكي رئيسًا لوزرائها في الفترة 2003-2005، ووزيرًا لخارجيتها في الفترة 2008-2017، قبل انتخابه رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي في عام 2017.