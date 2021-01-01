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الخارجية تطالب بتدخل أميركي لوقف عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تطالب بتدخل أميركي لوقف عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، “خاصة الإدارة الأميركية والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة”.

وقالت الخارجية، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، “إن سلطات الاحتلال تهدف من خلال قرار الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، إلى حسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد وبالقوة”.

وأدانت بأشد العبارات مصادقة بلدية الاحتلال في القدس اليوم، على قرار بالاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، لصالح إقامة مبان عامة، وشق طرق وتنفيذ أعمال بناء في مستوطنة “غفعات همتوس”.

وأوضحت أن هذا المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الجنوب، خاصة بعد أن بدأت سلطات الاحتلال بإقامة البنية التحتية لمستعمرة “عطروت” لفصل القدس من الجهة الشمالية، إضافة إلى تغيير معالمها الحضارية وواقعها الديمغرافي، عبر خنقها بمدن استيطانية ضخمة من الجهات الأربع وبجدار فصل عنصري بغيض، تؤدي في النهاية إلى تفتيت البنية الديمغرافية والمجتمعية الفلسطينية في القدس، وتحويلها إلى أشلاء متناثرة تغرق في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي أيضا إلى عمليات طرد وتهجير قسري لمناطق وأحياء فلسطينية بأكملها خارج المدينة المقدسة.

#الخارجية الفلسطينية #الولايات المتحدة #استيطان #اسرائيل #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #حل الدولتين

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