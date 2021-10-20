الإعلان عن أول ملتقى تربوي حواري لمديري المدارس في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عن عقد أول ملتقى تربوي حواري لمديري المدارس والمشرفين التربويين، يوم الخميس 28/10/2021 في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية.

وأوضح وكيل الوزارة زياد ثابت، في تصريح صحافي، الأربعاء، أن الملتقى يأتي في إطار سعي الوزارة للاستفادة من المبادرات والأفكار والمقترحات والرؤى التربوية النابعة من العاملين في الميدان التربوي بهدف مواصلة تطوير جودة العملية التعليمية.

ولفت ثابت إلى أن الملتقى سيناقش عدة قضايا متعلقة بعمل الإدارة المدرسية والإشراف التربوي والتكامل بين أدوارهما، إضافة لرؤى تطويرية متنوعة في العملية التعليمية.

وفي السياق، دعا رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى ومدير عام الإشراف التربوي محمود مطر مديري المدارس والمشرفين التربويين والأقسام ذات العلاقة في الوزارة والمديريات لتقديم أوراق استشرافية تتضمن أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم التربوية في إطار محاور أبرزها: رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين، والمبادرة والإبداع في العملية التعليمية، وغرس وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الطلبة، والتكامل بين دور مدير المدرسة والمشرف التربوي.

وأوضح مطر أنه يُشترط في الورقة أن تُسلّط الضوء على إحدى القضايا التربوية الملحة والمنتمية للمحاور المذكورة، وأن تعكس واقع القضية المطروحة متضمنة رؤية استشرافية أو توصيات إجرائية قابلة للتطبيق، وألا تزيد الورقة عن 4 صفحات، وستُتَاح الفرصة لمُقدّم الورقة عرضها في 7 دقائق يعقبها نقاشات ومداخلات.

ودعا مطر المشاركين في الملتقى إلى إرسال أوراقهم عبر البريد الإلكتروني التالي: al.moltaqa.2021@gmail.com في موعد أقصاه الأربعاء 20/10/2021، علماً بأنه سيتم إشعار أصحاب الأوراق المقبولة في موعد أقصاه الأحد 24/10/2021م.