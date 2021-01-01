“التعليم البيئي” و”جودة البيئة” يدشنان أسبوع الطيور الثامن عشر

رام الله / سما /

دشن مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة وسلطة جودة البيئة فعاليات الأسبوع الوطني الثامن عشر لمراقبة الطيور وتحجيلها، بمشاركة رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الاردن والأراضي المقدسة ورئيس مجلس إدارة المركز المطران سني إبراهيم عازر، ومدير عام المصادر الطبيعية في “جودة البيئة” عيسى عدوان، والمدير التنفيذي للمركز سيمون عوض، ومعلمون وطلبة من الجمعية الإبراهيمية.

وقال المطران عازر إن الأسبوع صار محطة سنوية لنشر التوعية البيئية وحماية التنوع الحيوي، والتعريف بالتحديات التي تواجهه.

وأثنى على الشراكة مع “جودة البيئة”، التي استطاعت خلال 9 سنوات التعريف بطيور فلسطين، وما تتعرض له من صيد جائر وتهديد لموائلها.

وذكر عدوان أن أسبوع الطيور يوفر فرصة هامة لنقل رسالة حماية البيئة إلى الأجيال المختلفة، ومراجعة السلوكيات الخاطئة التي تحيط بها.

وأشار إلى نتائج التعاون مع المركز في نشر التوعية بوقف الصيد الجائر والمتاجرة غير المشروعة بالطيور، واعتماد مجلس الوزراء لعصفور الشمس طائرًا وطنيًا لفلسطين.

وشارك عازر وعدوان في إعادة إطلاق صقرين إلى الطبيعة، كما شهد الافتتاح إعادة بومة نسارية وعشرات الطيور المغردة إلى موائلها.

واوضح عوض أن الأسابيع الثمانية عشرة استقبلت خلال السنوات التسع آلاف الطلبة ومئات المعلمين والباحثين والإعلاميين والمؤسسات والوفود، ونقلت رسالة حماية التنوع الحيوي عبر وسائل الإعلام، ونظمت جولات إعلامية، ومسارات بيئية، ومسابقات، وبرامج تلفزيونية، ودشنت 5 محطات مراقبة موسمية للطيور في أريحا وجنين وطولكرم وبيت ساحور.

ويمتد الأسبوع حتى الجمعة، واستقبل وفودًا من مدارس بيت لحم ورام الله، ومنتديات وأندية بيئية ومهتمين، تعرفوا على تحجيل الطيور، وراقبوا مجموعات منها، وزاروا حديقة التنوع الحيوي، والمعرض البيئي، ومتحف التاريخ الطبيعي، الذي يضم 2500 عينة من طيور وحيوانات مُحنطة.