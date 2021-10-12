“المستقلة” تطالب شرطة غزة بالتحقيق في حادثة سقوط مواطن

غزة / سما /

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، مدير عام الشرطة في قطاع غزة محمود صلاح، بشأن حادثة إصابة المواطن مهران المجبر إثر سقوطه من علو، بعد وصول قوة من الشرطة للقبض عليه من منزله الكائن في الطابق الثالث في عمارة الملش في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وطالبت الهيئة في مخاطبتها بالتحقيق في حيثيات هذه الحادثة وما يدعيه المواطن، ومراجعة الإجراءات القانونية للقبض والتفتيش، ونشر النتائج، والمحاسبة في حال ثبوت أي مسؤولية على أفراد القوة الشرطية.

وبينت الهيئة في مخاطبتها أنه وفق ادعاء العائلة، حضرت قوة من جهاز الشرطة بتاريخ 12/10/2021، عند الساعة 7:30 صباحًا لمنزل المواطن المذكور، على خلفية شكوى مقدمة ضده من أحد المواطنين، وقامت بتفتيشه بحثًا عنه، دون إبراز مذكرة قبض أو تفتيش، وكان المواطن قد تعلق في أحد نوافذ شقته من الخارج بقصد الاختباء، وفي اللحظة التي عثر عليه أحد أفراد الشرطة وقع من النافذة، ما أدى إلى إصابته بعدة كسور في عظام العمود الفقاري والفخذ والحوض والقدم، وكدمات في أنحاء مختلفة من جسده، حسب التقرير الطبي.