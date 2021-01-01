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اسرائيل: هذه الدول التي قد تتحول إلى اللون الأحمر ويمنع السفر اليها في الأسابيع المقبلة

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: هذه الدول التي قد تتحول إلى اللون الأحمر ويمنع السفر اليها في الأسابيع المقبلة



القدس المحتلة / سما /

 نشرت وزارة الصحة إلاسرائيلية اليوم (الأربعاء) القائمة المحدثة للدول المصنفة حسب حالة الإصابة بفيروس كورونا .

و تنصح الوزارة الجمهور بالامتناع عن السفر إلى البلدان التي يوجد فيها تحذير شديد بالسفر خوفًا من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض ، بما في ذلك بيلاروسيا ومولدوفا ورومانيا وروسيا وتركيا.

كما تم الإبلاغ عن أن هذه الدول قد تصبح دولًا حمراء في الأسابيع المقبلة ، ويطلب من الجمهور الاستعداد وفقًا لذلك.

كما نشرت الوزارة قائمة بالدول التي تقل فيها فرص الإصابة بكورونا. وتشمل هذه النمسا وأوروغواي والبحرين وهونغ كونغ وتايوان ونيوزيلندا والصين وجمهورية التشيك وقبرص والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا ومالطا والبرتغال وفرنسا وكوسوفو.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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