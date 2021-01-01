  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"نقابات العاملين": تعليق جزئي للدوام في جامعة خضوري وكلية الأمة غدا الخميس

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نقابات العاملين": تعليق جزئي للدوام في جامعة خضوري وكلية الأمة غدا الخميس



رام الله / سما /

 أعلنت نقابات العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها وكلية الأمة الجامعية، عن تعليق الدوام يوم غد الخميس في كافة فروع الجامعة وفي كلية الأمة الجامعية من الساعة 10-11 صباحاً.

جاء ذلك في بيان صادر عن نقابات العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها وكلية الأمة الجامعية اليوم الأربعاء، وأكدت فيه على استمرار نزاع العمل الممتد منذ فترة طويلة لحين تحقيق مطالبها.

وقالت إن هذا التصعيد يأتي "في ظل الظروف الصعبة والاشكاليات المتعددة التي يعاني منها العاملون في الجامعات الحكومية والناجمة عن عدم إنصاف العاملين بتطبيق الكادر الموحد أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى، وفي ظل عدم التوصل إلى حل منصف بالرغم من المرونة التي أبدتها نقابات العاملين".

وأشارت إلى أن نقابات العاملين تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الاجراءات النقابية في الوقت المناسب في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وجاء البيان موقعا باسماء: رئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري المقر الرئيس د. عطا الله بلالم، ورئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع رام الله أ د. جولتان حجازي، ورئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب أ. عبد الله مصلح، ورئيس نقابة العاملين في كلية الامة الجامعية د. محمد سلامة.

#نقابات العاملين #جامعة فلسطين التقنية خضوري

الأكثر قراءة اليوم

حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

الأخبار الرئيسية

لبيد

صحيفة عبرية: من “حمام بودابست”.. الأب: أفي هذا المقام اعتدنا نكث العهد يا لبيد؟

90

رئيس البنك الدولي: الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة في المالية العامة والمديونية

"غزة الصغرى".. تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على تنامي المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين

الجهاد الاسلامي تحذر إسرائيل: الأسرى كتلة لهب.. ولن نسمح للعدو بارتكاب أي حماقات

الحكومة تقرر تقديم منح مالية لشركات تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية