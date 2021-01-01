"نقابات العاملين": تعليق جزئي للدوام في جامعة خضوري وكلية الأمة غدا الخميس

رام الله / سما /

أعلنت نقابات العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها وكلية الأمة الجامعية، عن تعليق الدوام يوم غد الخميس في كافة فروع الجامعة وفي كلية الأمة الجامعية من الساعة 10-11 صباحاً.

جاء ذلك في بيان صادر عن نقابات العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري بفروعها وكلية الأمة الجامعية اليوم الأربعاء، وأكدت فيه على استمرار نزاع العمل الممتد منذ فترة طويلة لحين تحقيق مطالبها.

وقالت إن هذا التصعيد يأتي "في ظل الظروف الصعبة والاشكاليات المتعددة التي يعاني منها العاملون في الجامعات الحكومية والناجمة عن عدم إنصاف العاملين بتطبيق الكادر الموحد أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى، وفي ظل عدم التوصل إلى حل منصف بالرغم من المرونة التي أبدتها نقابات العاملين".

وأشارت إلى أن نقابات العاملين تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الاجراءات النقابية في الوقت المناسب في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وجاء البيان موقعا باسماء: رئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري المقر الرئيس د. عطا الله بلالم، ورئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع رام الله أ د. جولتان حجازي، ورئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب أ. عبد الله مصلح، ورئيس نقابة العاملين في كلية الامة الجامعية د. محمد سلامة.