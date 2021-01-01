اسرائيل: اعتبارًا من عام 2030 ستعمل جميع المركبات المستوردة بالكهرباء

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزيرة الطاقة إلاسرائيلية، كارين الحرار ، أنه لن يتم إصدار تصاريح للتنقيب عن النفط في جميع أنحاء اسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت المديرة العامة لمكتبها ، أودي أديري ، إنه اعتبارًا من عام 2030 ، ستعمل جميع المركبات المستوردة إلى اسرائيل على الكهرباء.

كما أشارت الوزيرة إلى أزمة الطاقة: "إننا نشهد أزمة طاقة حادة في أوروبا. والأزمة تدفع الدول إلى إعادة النظر في التحول إلى الطاقات المتجددة. لذلك نحن بحاجة إلى إجراء التحول بحكمة. بطريقة مسؤولة .. لا نريد العودة للفحم "."لن نعود إلى الفحم ، وهو طاقة الماضي ، ونريد أن ننظر إلى الأمام."

وفي الشأن الجيوسياسي قالت الوزيرة إن "علاقاتنا مع دول المنطقة تشمل بيع الغاز بسعر غير رخيص. لقد أصبحنا لاعبين رئيسيين في الشرق الأوسط.

واضافت فإن الطلب على الغاز سيستمر في الارتفاع. "وفقًا للتوقعات العالمية ، بحلول عام 2050 ، سيكون ربع استهلاك الطاقة في العالم من الغاز. وفي الوقت نفسه ، نحتاج إلى مواصلة عملية التقدم المتسارع نحو الطاقات المتجددة.

من جهتها قالت أديري إن فرنسا والولايات المتحدة سعتا للانضمام إلى منتدى الغاز الإقليمي الذي أنشأناه. الأمر الذي تسبب في تبدد المقاطعة العربية لشركات الطاقة. ونحن نصدر اليوم غازًا بقيمة 1.5 مليار شيكل سنويًا..وهناك طلب كبير على الغاز الاسرائيلي وكل يوم يطلب منا المصريون المزيد من الغاز ".