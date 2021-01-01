  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: اعتبارًا من عام 2030 ستعمل جميع المركبات المستوردة بالكهرباء

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: اعتبارًا من عام 2030 ستعمل جميع المركبات المستوردة بالكهرباء



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزيرة الطاقة إلاسرائيلية، كارين الحرار ، أنه لن يتم إصدار تصاريح للتنقيب عن النفط في جميع أنحاء اسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت المديرة العامة لمكتبها ، أودي أديري ، إنه اعتبارًا من عام 2030 ، ستعمل جميع المركبات المستوردة إلى اسرائيل على الكهرباء.

كما أشارت الوزيرة إلى أزمة الطاقة: "إننا نشهد أزمة طاقة حادة في أوروبا. والأزمة تدفع الدول إلى إعادة النظر في التحول إلى الطاقات المتجددة. لذلك نحن بحاجة إلى إجراء التحول بحكمة. بطريقة مسؤولة .. لا نريد العودة للفحم "."لن نعود إلى الفحم ، وهو طاقة الماضي ، ونريد أن ننظر إلى الأمام."

وفي الشأن الجيوسياسي قالت الوزيرة إن "علاقاتنا مع دول المنطقة تشمل بيع الغاز بسعر غير رخيص. لقد أصبحنا لاعبين رئيسيين في الشرق الأوسط.

واضافت فإن الطلب على الغاز سيستمر في الارتفاع. "وفقًا للتوقعات العالمية ، بحلول عام 2050 ، سيكون ربع استهلاك الطاقة في العالم من الغاز. وفي الوقت نفسه ، نحتاج إلى مواصلة عملية التقدم المتسارع نحو الطاقات المتجددة.

من جهتها قالت أديري إن فرنسا والولايات المتحدة سعتا للانضمام إلى منتدى الغاز الإقليمي الذي أنشأناه. الأمر الذي تسبب في تبدد المقاطعة العربية لشركات الطاقة. ونحن نصدر اليوم غازًا بقيمة 1.5 مليار شيكل سنويًا..وهناك طلب كبير على الغاز الاسرائيلي وكل يوم يطلب منا المصريون المزيد من الغاز ".

#الطاقة إلاسرائيلية #اسرائيل #كارين الحرار

الأكثر قراءة اليوم

حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

الأخبار الرئيسية

لبيد

صحيفة عبرية: من “حمام بودابست”.. الأب: أفي هذا المقام اعتدنا نكث العهد يا لبيد؟

90

رئيس البنك الدولي: الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة في المالية العامة والمديونية

"غزة الصغرى".. تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على تنامي المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين

الجهاد الاسلامي تحذر إسرائيل: الأسرى كتلة لهب.. ولن نسمح للعدو بارتكاب أي حماقات

الحكومة تقرر تقديم منح مالية لشركات تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية