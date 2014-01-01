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بمساعدة من الكيان الصهيوني.. الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمساعدة من الكيان الصهيوني.. الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014



الجزائر /سما/

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014.

وبحسب التلفزيون العمومي الجزائري، فإن "خيوط المؤامرة تمت بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة أخرى من شمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذه الدول كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني وذلك لتواطئ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية".

هذا وسيبث التلفزيون الجزائري، مساء اليوم، اعترافات مصورة لعناصر الشبكة الإرهابية التي "تتبنى النزعة الإنفصالية" التي تم تفكيكها هذا الأسبوع.

#السلطات الجزائرية #الجزائر #اسرائيل

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