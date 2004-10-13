11 أسيراً يدخلون جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم، 11 أسيراً يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير توفيق أحمد توفيق ربايعة (37 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2003م، وهو محكوم بالسجن 24 عاماً .

الأسير عماد صلاح عبد الفتاح القواسمة (48 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد 16 مرة .

الأسير نادي طعمة عبدربه شلالدة (38 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2014م، وهو محكوم بالسجن 11 عاماً.

الأسير محمد صالح محمد شريم (39 عاماً)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير علي محمد محمود حسان (51 عاماً)، من سكان محافظة قلقيلة، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 7 أعوام.

الأسير تامر كمال سالم الطرشة “قديح” (37 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2006م، وهو محكوم بالسجن 19 عاماً.

الأسير عودة فريد طالب حروب (26 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2013م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 10 أعوام.

الأسير بشير أحمد عودة حروب (30 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2013م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 10 أعوام.

الأسير بلال عمر محمود أبو غانم (27 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2015م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 4 مرات.

الأسير حسن إسماعيل خلفاوي (25 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 7 أعوام ونصف.

الأسير خالد صلاح الدين خميس باسطي (35 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.