الدفاع المدني ينفذ مناورة تدريبية بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث

رام الله / سما /

اجرت قوات الدفاع المدني الفلسطيني في محافظة بيت لحم اليوم، مناورة تدريبية بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث.

وقام المحافظ اللواء كامل حميد بافتتاح فعاليات المناورة بحضور العقيد المهندس عمار سلامة مدير الدفاع المدني في المحافظة وايلي شحادة مدير المنطقة الصناعية واشتملت المناورة على اخماد حرائق مفترضة واخلاء مصابين وانقاذ محاصرين وما شابه وذلك من اجل تعزيز قدرات رجال الدفاع المدني.

والقى حميد كلمة حيا فيها رجال الدفاع المدني الذين اثبتوا مقدرة كبيرة على كيفية محاربة الكوارث بمختلف اشكالها وتقديم كل المساعدات الممكنة لكل المحتاجين من ابناء شعبنا الذين يتعرضون لاية كوارث واثبتوا انهم على قدر المسؤولية، وقال ان الدفاع المدني مؤسسة اصيلة من مؤسسات شعبنا السيادية نحو اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث اعتمد في عام 1989، بعد دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم واحد لتعزيز ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر والحد من الكوارث. ويحتفل باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث في 13 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام الهدف من الاحتفال هو توعية الناس بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث