أحكام وإداري وتمديد توقيف أسرى وإفراجات

رام الله / سما /

حكمت محكمة سالم العسكرية اليوم، على الأسير الشيخ نزيه أبو عون من بلدة جبع بمحافظة جنين بالسجن الفعلي لمدة 12 شهراً، وكان اعتقل مع نجله اسلام في مايو الماضي، والأسير فايز خليل حمد الله من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام ، والأسير فراس زيدان توفيق من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف والأسير مهدي أبو ليلى من نابلس بالسجن الفعلي لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية 4000 شيكل ، والأسير المقدسي صبري يونس بشير من بلدة جبل المكبر بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، وهو معتقل منذ عام ونصف.

من جهة أخرى ، حولت محكمة الاحتلال الأسير الأستاذ حسن الزغل من قرية زبوبا قضاء جنين للاعتقال الاداري لمدة 6 شهور، وجددت الاعتقال الإداري للأسير ناجح عاصي من مدينة البيرة للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 شهور.

على صعيد أخر، مددت محاكم الاحتلال اعتقال الأسير فادي البيراوي (39 عاما) من بني نعيم بالخليل لمدة شهر ونصف، والأسير عبد الرحمن أسامة الباز من قوصين قضاء نابلس حتى تاريخ 3/11/2021 ، والأسير ثائر سفيان رياشي من قلقيلية حتى تاريخ 26/10/2021 ، وهو معتقل منذ قرابة العامين ونصف ولا يزال موقوفا، و الأسير الفتى وليد اسماعيل رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية حتى تاريخ 3/11/2021 وهو معتقل منذ 9 شهور، و الأسيرين حسام دويكات وضياء دويكات من نابلس حتى تاريخ 3/11/2021، والمقدسي محمد أبو سنينة حتى اليوم الخميس .

واصدرت محكمة الاحتلال قرارا بالإفراج عن الشاب كفاح عناد بني شمسه، مقابل غرامة مالية 1500 شيكل بعد اعتقال دام أسبوعين ، وأفرجت عن الأسير محمد هيثم دراغمة من طوباس بعد اعتقال استمر 12 شهراً ، والشاب عمار أحمد عيسى داود، من نابلس بعد اعتقال استمر أسبوعين بشرط دفع غرامة مالية 2000 شيقل ، والشاب موسى مصطفى شريتح من المزرعة الغربية برام الله، بعد ثلاثة أسابيع من الاعتقال.