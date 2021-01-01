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نداف أرغمان: إسرائيل ملزمة باستهداف حماس بشدة بالضفة وغزة ومقراتها والخارج

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نداف أرغمان: إسرائيل ملزمة باستهداف حماس بشدة بالضفة وغزة ومقراتها والخارج



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" المنتهية ولايته، نداف أرغمان، اليوم الأربعاء، إن "الواقع الحالي هو أن حماس قوية والسلطة الفلسطينية ضعيفة".

وأضاف وفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، أن ا"لهدوء النسبي الذي نشهده في السنوات الأخيرة من جهة الضفة الغربية هو هدوء مضلل، وهناك محاولات طوال الوقت لتنفيذ عمليات".

وأكد أن إسرائيل ملزمة بإيجاد طريق للتعاون مع السلطة الفلسطينية، وفي موازاة ذلك هي ملزمة باستهداف حماس بشدة في الفة الغربية وقطاع غزة ومقراتها في خارج البلاد، وفق قوله
 

#الشاباك #نداف ارغمان #حركة حماس #السلطة الفلسطينية #المقاومة الفلسطينية

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