لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي هيئات الرقابة المحلية

رام الله / سما /

عقدت لجنة الانتخابات المركزية في مقرها العام بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، لقاءً شارك فيه 30 ممثلا عن هيئات الرقابة المحلية المعتمدة لدى اللجنة.

وجرى خلال اللقاء، إطلاع ممثلي المؤسسات المشاركة على آليات وإجراءات اللجنة في اعتماد هيئات الرقابة والمراقبين، وقواعد السلوك التي تحكم عمل المراقبين، كما جرى فتح نقاش والإجابة على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالرقابة على الانتخابات المحلية 2021.

وتم الاتفاق على تعاون جميع المؤسسات لعقد دورات تدريبية لا مركزية للمراقبين المعتمدين لدى اللجنة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى إطلاعهم على إجراءات اللجنة وآلية عملها خلال مراحل العملية الانتخابية المقبلة وخاصة مرحلة الاقتراع والفرز.

يذكر أنه بإمكان المؤسسات الراغبة بالرقابة على الانتخابات المحلية، التقدم بطلبات الكترونية من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps) وذلك قبل يوم الإثنين الموافق 25/10/2021، مع العلم أن لجنة الانتخابات قررت اعتبار البطاقات الصادرة لاعتماد المراقبين في الانتخابات العامة 2021 (المؤجلة) سارية المفعول للانتخابات المحلية 2021.

من جهة ثانية، عقد في مكتب لجنة الانتخابات في نابلس لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية في المحافظة، جرى خلاله الحديث عن مجريات المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، وشرح آليات الترشح للانتخابات وشروطها.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الاستعداد اللجنة لفتح باب الترشح للانتخابات المحلية ابتداء من صباح يوم الثلاثاء، السادي والعشرين من الشهر الجاري، ولغاية مساء يوم الخميس، الرابع من تشرين ثاني المقبل.