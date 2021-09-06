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الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد توضح مطالبها من الاضراب

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد توضح مطالبها من الاضراب



غزة / سما /

أوضحت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، عصر اليوم، إن مجاهدين الحركة يخوضون الإضراب في كل السجون تحت عنوان "معركة الدفاع عن إرث الحركة الأسيرة وبنيتها التنظيمية".

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، أن لجنة الإضراب تضم المجاهدين زيد بسيسي وسامح الشوبكي وثابت مرداوي

وأكدت  الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، أنه لن يتم تعليق الإضراب إلا بالتشاور بين أعضاء الهيئة القيادية العليا ولجنة التمثيل للجهاد الإسلامي وأمراء السجون ومجلس الشورى العام

وفيما يلي مطالب الإضراب وفق بيان الهيئة:
أولًا: عودة أبناء الجهاد الإسلامي إلى أقسام وغرف السجون والمعتقلات التي كانوا فيها قبل تاريخ 06/09/2021م.
ثانيًا: تجميع أبناء الجهاد الإسلامي في كل من رامون ومجدو وعوفر في ثلاث أقسام فقط.
ثالثًا: عودة كل المجاهدين من المعازل والزنازين إلى الأقسام التي تم إخراجهم منها من قبل مصلحة سجون الاحتلال على إثر الحدث المبارك.
رابعًا: وقف النقل التعسفي للأسرى المصنفين سقاف (خطر أمني) بين السجون ويقتصر نقلهم داخل الأقسام.
خامسًا: إنهاء الاعتقال الإداري للإخوة المضربين إداريًا.
سادسًا: إنهاء سياسة التضييق بحق الأسيرات الماجدات وتحسين ظروفهن الاعتقالية.

وفي ختام بيانها نوهت الهيئة الى أن موقف الإضراب مساند ومدعوم من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وسيشاركون بدفعات تضامنية فيه.

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