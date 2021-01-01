اشتية يستقبل القاصد الرسولي ممثل الفاتيكان لدى فلسطين

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الأربعاء في مكتبه برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة القاصد الرسولي الأب أدولفو تيتو يالانا ممثل الفاتيكان الجديد لدى دولة فلسطين.

ورحب اشتية بالقاصد الرسولي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، مشيرا الى تقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والفاتيكان.

ودعا إلى تكاتف وتوحيد الجهود في مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية خاصة في القدس، والوقوف في كافة محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم.

وأشار اشتية إلى أهمية تعزيز الرواية عن فلسطين في ظل كافة محاولات "إسرائيل" لتزوير الوقائع وتغييرها، بالإضافة الى حماية الوجود المسيحي في مواجهة التهجير، وحماية ممتلكات الكنيسة من التسريب.

